Minister Hoekstra vreest ’coronagat’, maar heeft ’vertrouwen in onze weerbaarheid’

Minister van Financiën Wopke Hoekstra: „Bij een tweede lockdown is niet zozeer bij de overheidsfinanciën echt de rek eruit, maar bij de samenleving.” Ⓒ Rene Bouwman

Welvaart onder voorbehoud. Dat is de onzekere boodschap die minister Wopke Hoekstra (Financiën) brengt bij de presentatie van de rijksbegroting. Want het verschil in wel of geen tweede lockdown kan zomaar honderdduizenden banen schelen. „We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen.”