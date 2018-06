Fraudeurs verdienden goed aan Grenfell-ramp

De verdachten maakten bijvoorbeeld gebruik van huisvesting of toeslagen voor de slachtoffers van de brand in de Grenfell Tower. Daar vielen vorig jaar meer dan zeventig doden. „Het is compleet onacceptabel dat mensen proberen te profiteren van zo’n menselijk tragedie”, zei het hoofd van het onderzoek. De negen verdachten, acht mannen en een vrouw, zijn opgepakt op verschillende locaties in Londen.

Het is niet de eerste keer dat mensen proberen een graantje mee te pikken van de voorzieningen voor slachtoffers van de ramp. Tot dusver zijn al drie fraudeurs veroordeeld tot celstraffen, bericht de BBC. Zij beweerden familieleden te hebben verloren tijdens de brand om zo aan geld of huisvesting te komen. Eén van hen zou zelfs prins Charles hebben ontmoet door zich voor te doen als slachtoffer.