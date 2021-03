In hoger beroep drie maanden cel voor bedreigen Wilders

Wilders was op 9 maart 2019 in Heerlen aan het flyeren voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart. De verdachte stond met zijn fiets langs de route van Wilders en zou volgens het Openbaar Ministerie tegen een wijkagent gezegd hebben: „Ik heb een bijl in mijn fietstas en daar sla ik hem de kop mee in”, doelend op Wilders, die hij „een varken” noemde.

Het OM eiste zowel voor de rechtbank als in hoger beroep vier jaar cel wegens het voorbereiden van een moord. De man zelf zegt alleen maar een grapje te hebben gemaakt tegen een hem bekende wijkagent. De politie zag de grap daarvan niet in en de man werd daarop aangehouden.

Zwakbegaafd

Naar eigen zeggen is de man fan van Wilders. Hij zou Wilders nooit wat hebben willen aandoen, zei hij voor het hof. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man zwakbegaafd is. Anders dan het OM ziet het hof geen intentie om Wilders te vermoorden.

Wel neemt het hof de man kwalijk dat hij de bedreigingen uitte, temeer omdat Wilders toch al bedreigd wordt en dat dergelijke uitlatingen „bij Wilders in redelijkheid de vrees konden doen ontstaan dat hij het leven zou verliezen of ernstig fysiek letsel zou oplopen”, aldus het rechters in hoger beroep. „Het hof rekent het de verdachte aan dat hij zich desondanks geen rekenschap heeft gegeven van de mogelijke gevolgen van zijn uitlatingen.” Wel rekent het hof hem de bedreigingen in mindere mate toe gezien de verstandelijke beperkingen van de man.