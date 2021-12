Grote drugsvangst haven Rotterdam: straatwaarde van bijna 126,5 miljoen euro

De drugs zaten verstopt in drie verschillende containers. De eerste container was afkomstig uit Ecuador en was geladen met bananen. Na het lossen van de vracht werd de lege container ingeleverd bij een zogenaamd ‘empty depot’. Daar werd bij een controle 32 kilo drugs aangetroffen bij de koelmotor.

1515 kilo

De tweede container was geladen met cacaobonen en was ook afkomstig uit Ecuador. In de container werden 38 pakketten cocaïne aangetroffen. In totaal werd er 1515 kilo drugs in beslag genomen.

Ⓒ Openbaar Ministerie

139 kilo

De derde container was afkomstig uit Brazilië en was geladen met harscement. De container was bestemd voor een bedrijf in Portugal. In deze container werd 139 kilo cocaïne onderschept. De pakketten waren verstopt in vijf sporttassen.