Tweede coronagolf in Israël na ’hysterische’ reactie: ’Discipline is verdwenen’

Op 28 juni verzamelden duizenden mensen zich in Tel Aviv voor de jaarlijkse Pride Parade. Ⓒ ANP/HH

TEL AVIV - Het feest is voorbij. De bars, clubs, fitnesscentra en zwembaden gaan weer dicht in Israël. Met zo’n duizend nieuwe besmettingen per dag zit het land vol in een ’tweede golf’.