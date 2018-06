Boze Groningers: wat gebeurt er met onze huizen?

De aangekondigde stop op gaswinning, waar de Groningers juist blij mee waren, wordt overschaduwd door onrust over de versterking van woningen.

Minister Wiebes heeft namelijk op de pauzeknop gedrukt bij zo’n 1600 geïnspecteerde woningen. De bewindsman wil eerst weten of de huizen nog wel platgegooid of grondig verbouwd moeten worden als de gaskraan binnen enkele jaren wordt dichtgedraaid.

De naar schatting 150 Groningers hebben spandoeken meegenomen met teksten als ’genoeg is genoeg’ en ’er gaat niets boven Groningen’.

Onderzoek

Onder andere TNO, KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen doen onderzoek naar de gevolgen van het historische besluit om te stoppen met de winning in Groningen. Het is nu bijvoorbeeld nog niet duidelijk of er na het dichtdraaien van de gaskraan nog steeds veel aardbevingen zullen zijn.

De resultaten worden in juli verwacht, daarna besluit Wiebes of het nog nodig is om alle woningen te versterken.

Burgemeesters

De Groningers, onder wie een aantal burgemeesters, vinden het niet kunnen dat Wiebes nu onzekerheid creëert over de versterking van huizen. Groninger Zwannie Hofman vreest dat het net als in het verleden niet bij één onderzoek blijft: „Zo gaat het al zo vaak. Weer een onderzoekje en nog een onderzoekje. Het vertrouwen is zo langzamerhand weg.”

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, verantwoordelijk voor de operatie, maakte vorige week met veel bombarie zijn vertrek bekend.

Alders zei het besluit niet uit te kunnen leggen aan de Groningers. De NCG ligt zelf ook onder vuur: Alders zou te veel bezig zijn met inspectie en te weinig met het daadwerkelijk versterken van woningen.