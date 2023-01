Zeldzame parelmoerwolken gespot boven Schotland

Parelmoerwolken zijn kleurrijke wolken die iets weg hebben van een mix tussen een regenboog en het noorderlicht. „Je herkent ze aan een spetterend kleurenpalet dat geen enkele andere wolk heeft en dat maakt het zo bijzonder om te zien”, aldus Weeronline. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn de wolken zeer zeldzaam. In Scandinavië worden ze veel vaker gespot, zoals in de onderste tweet hieronder.

De parelmoerwolken vormen zich zo’n 25 kilometer boven het aardoppervlak in de ozonlaag, bij een temperatuur van maar liefst -80 graden. Bij die temperatuur vormen zich in de ijle lucht kleine ijskristallen. Deze breken het witte licht dat van de zon komt op in verschillende kleuren, net als bij een regenboog. De laatste meldingen van parelmoerwolken in Nederland dateren van 2018 in Den Helder en Terschelling.