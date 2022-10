Verzet tegen ’sigaar uit eigen doos’ voor ouderen: ’Ze worden bedot’

Het gaat partijen om de bekostiging van de verhoging van de AOW. Die oudedagsvoorziening stijgt volgend jaar mee met de flinke verhoging van het minimumloon - met 10 procent - terwijl VVD, D66, CDA en CU de AOW en het minimumloon in hun coalitieakkoord juist hadden losgekoppeld. Na verzet van de complete oppositie in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, stijgt de AOW alsnog mee met het minimumloon.

Maar de manier waarop die hogere AOW wordt betaald, stuit nu op verzet. Een deel van het geld wordt namelijk binnengehaald door de zogenoemde IOAOW af te schaffen: een tegemoetkoming die iedere AOW’er krijgt. Dat schiet bij oppositiepartijen in het verkeerde keelgat, blijkt bij het debat over de belastingmaatregelen van het kabinet voor volgend jaar.

’Bedot’

„Ik ben er geen voorstander van om met de ene hand te geven en met de andere hand weer af te nemen”, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer. „Ouderen worden toch een beetje bedot. Dat vind ik niet fraai.” PVV-Kamerlid Mulder vindt het ’onfatsoenlijk’ van het kabinet: „Voor ouderen kan elke euro extra in de portemonnee het verschil maken.” Ook GL-Kamerlid Maatoug ’snapt wel dat AOW’ers zich een beetje voor de gek gehouden voelen’.

De coalitiepartijen gaan niet mee in de kritiek. Zij vinden dat de pijn van het afschaffen van de IOAOW meevalt tegenover de forse AOW-verhoging. „In absolute zin is het nog steeds een heel forse vooruitgang.” VVD’er Smals spreekt van ’een goede stap’: „Per saldo levert dit een groot voordeel op voor AOW’ers.”

In de Tweede Kamer levert het verzet van de oppositie geen probleem op voor het kabinet, aangezien de coalitie daar een meerderheid heeft. Maar in de Eerste Kamer is dat niet het geval. De voltallige oppositie heeft zich daar voor de zomer al achter een oproep van 50Plus-senator Van Rooijen geschaard om ouderen niet zelf te laten opdraaien voor de hogere AOW. Het kabinet heeft daar (nog) geen gehoor aan gegeven en reageert over twee weken pas op de kritiek uit de Tweede Kamer. Dan gaat het debat over de belastingplannen verder.