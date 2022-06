Fietser in Den Haag zwaargewond, automobilist rijdt door

Binnenland

Fietser (25) overleden na aanrijding in Tilburg

Een 25-jarige Tilburgse fietser is in de nacht van woensdag op donderdag overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanrijding op de Ringbaan-Noord in zijn woonplaats. De fietser kwam in botsing met een auto, bestuurd door een 23-jarige man uit Amsterdam. De auto van de Amsterdammer is in ...