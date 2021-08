Populatie bedreigde langoorbuideldassen in Australische deelstaat in korte tijd verdubbeld

In Australië leven veel verwilderde katten die een bedreiging vormen voor diverse soorten dieren, waaronder buideldieren. Het land heeft daarom grote gebieden ingericht die met hulp van hekken vrij moeten blijven van katten en andere roofdieren. En die strategie werkt, stelt Kean nu vast op basis van de bilbies in het Nationaal Park Mallee Cliffs. Volgens hem is de schatting dat verwilderde katten ieder jaar meer dan 1,5 miljard inheemse dieren in Australië doden.

Van de langoorbuideldas waren ooit twee soorten, maar de kleine langoorbuideldas is halverwege de vorige eeuw uitgestorven. De kwetsbare grote soort komt nu nog vooral voor in de droge binnenlanden van Australië. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WWF) was de langoorbuideldassenpopulatie van oorsprong verspreid over 70 procent van Australië, maar is het leefgebied sinds de komst van de Europeanen drastisch afgenomen.