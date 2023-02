18-jarige man betrapt met groot mes in broekband op Schiphol

„De man liep samen met enkele anderen rond op Schiphol en zij vielen daarbij op door hun gedrag”, meldt de Koninklijke Marechaussee dinsdag. Een van hen bleek een groot mes in zijn broekband te hebben. Hij is aangehouden en zijn mes is in beslag genomen.

Een dag eerder werd een 52-jarige man aangehouden omdat hij tegen winkelpersoneel aan het schreeuwen was. Hij bleek een mes in zijn tas te hebben, die ook in beslag is genomen.

Vorige week werd tevens een groot mes gevonden bij een security check.