RIVM: eerste coronageval in Nederland

„Met labonderzoek is de diagnose bevestigd. De GGD is gestart met contactonderzoek”, meldt het RIVM.

„Ik kan me goed voorstellen dat mensen bezorgd zijn”, zegt minister Bruins (Medische Zorg) in een speciale NOS-uitzending rondom corona over de eerste besmetting in ons land. „Mensen schrikken daar mogelijk van. Het is goed dat direct een contactonderzoek start: wie is er met deze meneer in verbinding geweest. Op basis van het risico gaan we kijken welke maatregelen moeten worden genomen.”