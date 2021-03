‘Neoliberalisme is feestje van welvarende hogeropgeleiden’

Een speciale verkiezingsaflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ met als gast financieel-geograaf en ‘publiek intellectueel’ Ewald Engelen. Engelen gooit met z’n nieuwe boek Ontwaak! een harde steen in de vijver van de gevestigde orde. De auteur rekent af met het ‘neoliberalisme’, dat in het Westen al decennia de dominante denkrichting is. De kleine man wordt, volgens Engelen, gemangeld tussen ‘grootkapitaal’ en woke-identiteitsdenken. „Veel praktisch geschoolde Nederlanders profiteren totaal niet van de economische groei, terwijl hoogopgeleide politici zich niet kunnen voorstellen hoe het is om niet rond te komen aan het eind van de maand.”