Uniek dna-onderzoek eeneiige tweeling in Drentse zedenzaak

Op 6 juli vorig jaar werd een 76-jarige vrouw verkracht in een natuurgebied bij Schipborg. Op haar kleding werd dna gevonden dat matchte met het dna van de eeneiige tweelingbroer van de verdachte (26), dat in de landelijke databank zat. Die man is geen verdachte, want volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een alibi.

De verdachte werd onder meer opgepakt, omdat politieagenten hem herkenden aan het loopje dat het slachtoffer beschreef. Omdat het dna van eeneiige tweelingen nagenoeg gelijk is, matcht het gevonden materiaal ook met dat van hem, maar hij ontkent.

Verschillen blootleggen

De nieuwe onderzoeksmethode kan de minieme verschillen tussen dna van eeneiige tweelingen blootleggen en is volgens de advocaat van de verdachte daarom „cruciaal in deze zaak.” Het duurt naar verwachting minstens drie maanden. De verdachte blijft vastzitten.