LIVE | Rusland beschuldigt Oekraïne van het maken van een nucleaire bom

Zwart-wit denken in Oekraïne-oorlog

De oorlog in Oekraïne heeft in het Westen een sentiment losgemaakt dat doet denken aan de dagen van de eerste Golfoorlog. De Russische president Poetin is het vleesgeworden kwaad, zoals Saddam Hoessein dat was, en Oekraïne is heilig verklaard, net als Koeweit in de jaren negentig.