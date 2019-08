Israël weigert omstreden Congresleden toegang

JERUZALEM - Twee Democratische Congresleden uit de Verenigde Staten die zeer kritisch tegenover Israël staan, zijn niet welkom in dat land. Onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely maakte donderdag bekend dat de islamitische vrouwen Rashida Tlaib en Ilhan Omar het land niet inkomen. De twee waren van plan om Jeruzalem te bezoeken, waar ze onder meer naar de Tempelberg en de Al-Aqsamoskee in de Oude Stad wilden gaan. Voor zowel joden als moslims is dat een heilige plek. De spanningen rond die plekken lopen met regelmaat hoog op.