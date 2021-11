Rouw om Dansende Oma’s na kerstdrama Waukesha: ’Ze danste door het leven’

De dansgroep is al veertig jaar betrokken bij dansoptredens en parades, maar afgelopen zondag gebeurde het onwerkelijke. Rapper Darrell Brooks Jr. reed in op een kersmars. Drie oma’s stierven, schrijft AP News.

„Onze groep deed waar we van houden: optreden in een parade”, staat geschreven in een verklaring. „Een glimlach op het gezicht brengen van jong en oud, mensen vervullen van blijdschap en vrolijkheid.”

Kerstmars

Bij het incident in Waukesha zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Er vielen 48 gewonden. Volgens de politie is geen sprake van terrorisme; de dader had zojuist een incident met huiselijk geweld achter de rug, maar zou geen idee hebben gehad over de kerstmars.

Verdachte Darrell Brooks, een rapper met imposant strafblad, in de rechtbank. Ⓒ via REUTERS

De Milwaukee Dancing Grannies zijn bijzonder hecht. Ze leerden elkaar kennen bij een fitnessklasje in 1984. De meeste vrouwen zijn tussen de 50 en 70 jaar oud, sommigen ouder. Er is één harde eis voor lidmaatschap: je moet oma zijn geworden.

„Waukesha, here we come!!!”, schreef de groep een uur voor het dodelijke drama op Facebook. „De oma’s zijn terug met vakantieparades.”

Choreografe

De overleden oma’s zijn Virginia Sorenson (79), LeAnna Owen (71) en Tamara Durand (52). Die laatste deed voor het eerst mee; ze was pas nét lid geworden. „Ze danste eigenlijk door het leven”, reageert weduwnaar Dave Durand. Durand was oma van een kleinzoon, waar ze op paste zodat haar dochter een opleiding tot verpleegkundige kon afmaken.

Kaarsen en bloemen op de plek waar de rode SUV inreed op de kerstmars. Ⓒ REUTERS

Sorenson was de choreografe van de groep. Toen zij moest stoppen met dansen „voelde het alsof ze een vriend verloor”, vertelde ze in augustus nog tegen een tv-zender van de CBS-groep. De Oma’s brachten het plezier terug. „Ik hou van mijn dames”, zei ze op tv. Weduwnaar David Sorenson is gebroken. „Wat ze mooi vond aan de Dansende Oma’s? Alles”, reageert hij kort.