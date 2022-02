Zorgen om woekerende vogelgriep: ’Ook mens kan besmet raken’

Voetbal

Kurt Zouma na mishandeling kat gewoon in selectie West Ham

Coach David Moyes van West Ham United heeft Kurt Zouma gewoon opgenomen in de selectie voor de wedstrijd van zondag tegen Leicester City. Dat is opvallend, want Zouma is de afgelopen dagen zwaar bekritiseerd én bestraft voor het mishandelen van een kat. Die wrede behandeling was te zien in een video...