Dutchbat-veteranen positief over Nederlandse excuses Srebrenica

In juli 1995 namen Bosnisch-Servische troepen de enclave Srebrenica in die onder bescherming stond van Nederlandse blauwhelmen. Bosnische moslimmannen en -jongens werden weggevoerd en meer dan 8000 van hen werden gedood. Volgens Ollongren had de internationale gemeenschap, waaronder dus Nederland, beloofd om de mensen in de enclave te beschermen. „In de veronderstelling dat het genoeg zou zijn.” Ze zei maandag het leed van de nabestaanden niet te kunnen wegnemen. „Maar wat we wel kunnen doen is de geschiedenis recht in de ogen kijken.”

Wat Nijeboer betreft, heeft de Nederlandse regering met de verontschuldigingen een „voortrekkersrol” op zich genomen. „Want Nederland heeft voor haar rol binnen het politieke speelveld waarin dit heeft kunnen gebeuren, excuses aangeboden”, aldus de voorzitter. „Dit creëert verwachtingen en maakt andere regeringen mogelijk alert: misschien moeten wij hier ook iets mee?” Volgens Nijeboer zijn er meer landen die erkenning en excuses verschuldigd zijn aan de slachtoffers en de nabestaanden van Srebrenica. „Ook de Verenigde Naties zelf, bijvoorbeeld.”

De veteranen van Dutchbat kregen vorige maand, 27 jaar na de missie, nog excuses van premier Mark Rutte. Die zei dat hun missie „gaandeweg onuitvoerbaar bleek.” In aanloop daarnaartoe hebben de veteranen aangegeven dat de overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers „net zo goed behoefte aan excuses hebben”, stelt Nijeboer. „Het is hetzelfde als voor ons. Op het moment dat je te horen krijgt: ’ik voel en zie wat je hebt meegemaakt en dat spijt mij’, dan geeft dat je de kans om door te kunnen, om door te gaan met je verwerking.”