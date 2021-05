Schietpartij tijdens illegaal concert in VS: 14-jarig meisje overlijdt

De politie meldt aan abc-News dat meerdere bewapende mannen zondagavond plotseling op de menigte begonnen in te schieten. Hoewel er nog geen motief bekend is, vertelt chef Reggie Burgess van de politie van North Charleston dat de daders het op elkaar gemunt hadden. „Hierbij maakten het ze niet uit wie er nog meer geraakt zou worden.” Op dit moment zijn de daders nog op de vlucht en is de identiteit van het doodgeschoten tienermeisje nog niet bekend gemaakt.

Ⓒ North-Charleston Police Department

Het concert dat die avond gehouden werd was volgens Burgess illegaal, omdat er alcohol werd verkocht op privéterrein. „Het concert had in de eerste instantie nooit mogen plaatsvinden. Nu zijn er veertien gewonden gevallen en heeft een jong meisje het leven moeten laten.”

Ⓒ North-Charleston Police Department