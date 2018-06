Tweede aanhouding fatale schietpartij Rotterdam

Ⓒ MEDIATV

ROTTERDAM - Opnieuw is een man aangehouden voor een fatale schietpartij afgelopen zaterdag in Rotterdam. De 27-jarige man uit Opperdoes werd woensdag opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 46-jarige Rotterdammer, die zaterdag in een winkel omkwam door schoten, na een ruzie op straat in de Riederlaan.