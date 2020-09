15-jarige jongen zwaargewond na steekpartij bij feestlocatie

De politie is massaal ter plaatse in Rijsbergen na een steekpartij bij een locatie voor feesten en trouwerijen. Ⓒ Perry Roovers / MaRicMedia

RIJSBERGEN - Een vijftienjarige jongen is zondagavond in Rijsbergen (Noord-Brabant) zwaargewond geraakt door een steekpartij, meldt de politie. Na het steekincident ging de politie op zoek naar de daders en hield op de Meirseweg in het naburige Zundert twee verdachten in een auto aan.