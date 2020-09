’Jong slachtoffer’ zwaargewond na steekpartij bij feestlocatie

Het geweldsincident gebeurde buiten bij beurs- en conferentiecentrum Sultan Palace in Rijsbergen (Noord-Brabant). Daar zou een ruzie zijn ontstaan na een feest. „We zijn nog in shock van wat er hier gebeurd is, zo ineens voor de deur”, laat een medewerkster van Sultan Palace desgevraagd telefonisch weten.

De precieze leeftijd van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

