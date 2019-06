FNV gaat leden raadplegen over pensioendeal

In principe zou een ledenreferendum vrij snel uitgevoerd kunnen worden. De bond heeft ruim 1 miljoen leden. Via zo’n referendum kunnen zij dan aangeven of ze akkoord gaan of niet. Als de FNV-achterban akkoord gaat met een pensioendeal, dan heeft het FNV-bestuur extra munitie om het ledenparlement weer bijeen te roepen en het voorstel voor te leggen. Dat zou eind volgende week zijn, zo klinkt het.

De ledenraadpleging zal zo snel mogelijk beginnen, liet voorzitter Han Busker van FNV weten. De leden krijgen informatie en kunnen online hun stem uitbrengen. De uitslag gaat naar het ledenparlement, het hoogste orgaan van de bond.

De bijeenkomst van het 105 leden tellende ledenparlement in Utrecht duurde dinsdag uren. De vergadering begon om 18.30 uur. Een kleine groep actievoerders, niet aanwezig in de vergaderzaal, hield de ontwikkelingen vanuit de ontvangstruimte van het Centraal Vakbondshuis scherp in de gaten. De vergadering van het ledenparlement werd als hard, kritisch, fel en verhit omschreven.

Busker zelf sprak van een boeiende en stevige discussie en voelde naar eigen zeggen steun uit het ledenparlement. „Wij als bestuur steunen het onderhandelingsresultaat. Er was vanuit het ledenparlement ook waardering voor de onderhandelaars. We gaan het nu aan de leden vragen en een keurig proces doorlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat het heel goed verdedigbaar is”, aldus Busker. Hij zei dat het principe-akkoord nu niet ter stemming is voorgelegd aan het ledenparlement.

