Amsterdammers vast in zaak neergestoken advocaat

De aanhoudingen volgden elkaar op in mei dit jaar: op 6 mei werd een 20-jarige man opgepakt, op 14 mei een 21-jarige man en op 16 mei een 22-jarige man. De drie verdachten komen allen uit Amsterdam.

Ze hebben mogelijk iets te maken met de steekpartij in Zoetermeer. Een 38-jarige advocaat werd daar op dinsdag 26 september 2017 rond 15.15 uur aangevallen in het advocatenkantoor dat zij met haar zus had. Zeker een man stak haar toen met een mes in haar arm, hoofd en gezicht. De dader ging ervandoor en het slachtoffer werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Ze liep een groot blijvend litteken in haar gezicht op. Daarnaast raakte ze arbeidsongeschikt en is haar bedrijf failliet. „Ik zal nooit vergeten hoe overdonderd ik was door de agressie en het geweld tegen mij”, schreef ze eerder in een open brief. „Waarom mij dit is aangedaan, is de vraag die ik mijzelf de afgelopen maanden aanhoudend heb gesteld.”

De politie is nog steeds op zoek naar een man die een opvallend hoedje droeg. Van hem is een compositietekening gemaakt.

De hoofdofficier van justitie heeft eerder een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van verdachten in deze zaak.