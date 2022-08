Twee hondjes achtergelaten in gestolen auto: waar is het baasje?

Ⓒ Facebook

Valkenswaard - Twee hondjes zijn maandagavond gevonden in een gestolen witte auto, die geparkeerd stond aan de Beiaardstraat in Valkenswaard. Maar waar is het baasje? De dierenambulance is hard op zoek en plaatst een oproep op Facebook.