Nederland leeft mee met tranen Máxima

De dood kent geen lieve kinderen. Hij maakt geen onderscheid. Het nieuws doet dat wel. En sociale media al helemaal. Meteen nadat bekend was geworden dat het dertien jaar jongere zusje van koningin Máxima was overleden, werd haar doopceel gelicht. We werden overspoeld met privacygevoelige details ten teken dat een rouwproces was begonnen dat zich normaliter binnen de stilte van een familiekring afspeelt.