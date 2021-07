LIVE | Israël wil oraal coronavaccin gaan testen

14.26 - Bedrijf Israël wil oraal coronavaccin gaan testen

Israël staat volgens de krant Jerusalem Post op het punt het eerste land te worden waar een oraal coronavaccin wordt getest. Het bedrijf Oravax Medical wacht nog op toestemming van het ministerie van Volksgezondheid. Die wordt binnen enkele weken verwacht.

Topman Nadav Kidron van moederbedrijf Oramed Pharmaceuticals zegt dat het coronavaccin eerst getest moet worden op 24 vrijwilligers die nog geen ander vaccin hebben gehad. De helft van die groep neemt één pil, de andere helft twee. Daarna wordt onder meer gekeken hoeveel antistoffen worden aangemaakt.

Kidron ziet allerlei voordelen als het lukt om een vaccin te ontwikkelen dat mensen kunnen inslikken. Dat hoeft dan niet te worden toegediend door professionals en zou op grote schaal gedistribueerd kunnen worden. "Mensen kunnen het vaccin mogelijk zelfs thuis gaan nemen."

Het bedrijf heeft al enkele duizenden pillen laten produceren die gebruikt kunnen worden bij het onderzoek. Het doel is volgens Kidron om aan te tonen dat het concept haalbaar is.

"Ik bid en hoop dat het lukt. Stel je voor dat mensen gevaccineerd zijn nadat we ze een oraal vaccin hebben gegeven", zegt de topman. "Dat zou een revolutie zijn voor de hele wereld."

12.00 - Bondskanselier Merkel maakt zich zorgen over aantal besmettingen

Bondskanselier Angela Merkel maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal besmettingen in Duitsland. In twaalf dagen tijd is het aantal besmettingen verdubbeld, voornamelijk door de Delta-variant van het coronavirus.

Merkel deed haar uitspraak tijdens de waarschijnlijk laatste algemene persconferentie die ze hield als bondskanselier. Eind september zijn er verkiezingen en wordt een nieuwe bondskanselier gekozen.

Tijdens de persconferentie riep Merkel mensen op zich te laten vaccineren. „We willen onze normale wereld terug”, zei ze.„Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe vrijer we zijn.” Volgens Merkel is het daarom belangrijk dat mensen hun privé- en werkomgeving stimuleren om zich ook te laten vaccineren. Ook moet er aandacht blijven voor andere veiligheidsmaatregelen, zoals afstand houden, mondmaskers, ventileren en regelmatig testen.

In mei versoepelde Duitsland de coronamaatregelen en gingen restaurants, winkels en musea weer open. Inmiddels is Duitsland is 48 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

10.10 - Australische premier zegt sorry voor lage vaccinatiegraad

De Australische premier Scott Morrison heeft zijn excuses aangeboden voor de trage manier waarop het vaccinatieprogramma tegen Covid-19 is uitgerold. Hij deed dat volgens Australische media op de dag waarop het aantal besmettingen in de meest drukbevolkte staat van het land, New South Wales, de hoogste piek bereikte in 16 maanden.

„Het spijt me dat we niet in staat zijn geweest de doelen te halen waarop we hadden gehoopt aan het begin van het jaar”, zei premier Morrison. „Sommige zaken hebben we in de hand, andere zaken niet.”

Op dit moment is 11 procent van de Australiërs volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Het oorspronkelijke doel was dat alle inwoners in oktober volledig gevaccineerd zouden zijn. Dagelijks zijn er in het land minder dan 150.000 vaccinaties beschikbaar, veel minder dan veel andere ontwikkelde landen.

Volgens Morrison is het beeld de laatste maand wel veranderd, nu het aantal mensen dat volledig is gevaccineerd, is verdrievoudigd.

De staat New South Wales meldt donderdag 124 nieuwe besmettingen met Covid-19, het hoogste aantal in 16 maanden tijd. Een dag eerder waren 110 nieuwe gevallen geregistreerd.

Vorig jaar werd Australië nog wereldwijd geroemd om de manier waarop de pandemie werd aangepakt. Al vrij snel na de uitbraak sloot het land de grenzen. Op een bevolking van zo’n 25 miljoen mensen raakten er ruim 32.000 besmet en overleden 915 mensen. Ter vergelijking: in Nederland overleden sinds het begin van de uitbraak zeker 17.804 mensen.

Dit jaar worstelt Australië met het inperken van de zeer besmettelijke deltavariant. Daardoor groeit het aantal besmettingen nog steeds. Begin deze maand viel de eerste Australische coronadode van dit jaar. Verschillende steden en staten in Australië zijn al een aantal weken in strenge lockdown, zoals Sydney en South Australia.

09.30 - Onrust over lege schappen door ’pingdemic’ in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk groeit de vrees dat door de zogeheten ’pingdemic’ voedseltekorten ontstaan. „We maken ons grote zorgen over de situatie”, erkende minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng, die een vraag kreeg over foto’s van lege schappen in supermarkten. „We houden de situatie in de gaten.”

In het Verenigd Koninkrijk hebben in een week tijd honderdduizenden mensen via een officiële app een oproep gekregen om in thuisquarantaine te gaan. Ze worden gezien als contact van iemand die positief heeft getest op het coronavirus en zijn daarom ’gepingd’, wat betekent dat ze een melding op hun telefoon hebben gekregen.

Het bedrijfsleven klaagde al over personeelstekorten door de brexit en zegt nu dat de situatie door de pingdemic dreigt te verslechteren. Er wordt volgens Sky News gewaarschuwd dat leveringsketens „beginnen te falen” doordat onder meer vrachtwagenchauffeurs en mensen in de vleessector thuis komen te zitten.

De pingdemic domineert donderdag de voorpagina’s in Britse media. „Pingdemic verstoort voedselbevoorrading in supermarkten”, kopt The Daily Telegraph. The Sun en de Daily Mail openen met foto’s van lege schappen. „Vrees voor tekorten nu winkels worden getroffen door ’pingdemic’”, schrijft The Times.

Sommige bedrijven nemen nu het heft in handen. De onderneming Bidfood heeft ’gepingde’ medewerkers opgeroepen toch te komen werken als uit een PCR-test blijkt dat ze niet zijn besmet. Topman Andrew Selley zei tegen de BBC dat zijn medewerkers een essentiële rol hebben binnen het voedselketen.

Ook overheidsdiensten ontkomen niet aan de gevolgen van de pingdemic. De politie heeft volgens Sky News al aangegeven dat in sommige meldkamers veel medewerkers uitvallen. Daardoor kan niet altijd even snel worden gereageerd op telefoontjes. De politie in Cleveland zegt dat verloven van medewerkers worden ingetrokken.

Britten zijn overigens niet wettelijk verplicht om tien dagen in thuisquarantaine te gaan als ze een melding krijgen via de app. Die hoeven ze ook niet op hun telefoon te zetten. Het gaat alleen om een dringend advies.

Toch geven veel mensen gehoor aan de oproep en daardoor staat de overheid onder druk om maatregelen te nemen. De regering heeft al besloten dat volledig gevaccineerde mensen vanaf 16 augustus niet meer in zelfisolatie hoeven als ze in beeld komen bij contactonderzoek, tenzij ze zelf positief testen.

08.00 - China hekelt WHO-plan voor vervolgonderzoek naar herkomst virus

China is niet te spreken over een plan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om nogmaals onderzoek te komen doen naar de herkomst van de uitbraak van het coronavirus. Onderminister van Volksgezondheid Zeng Yixin maakte op een persconferentie duidelijk onaangenaam verrast te zijn door het voorstel.

Een onderzoeksteam van de WHO, met de Nederlandse virologe Marion Koopmans, ging eerder dit jaar al naar China om onderzoek te doen in en rond de metropool Wuhan. Ze concludeerden naderhand dat het virus waarschijnlijk van een vleermuis naar een ander dier en vandaar naar de mens is overgegaan.

De WHO stelde eerder deze maand voor om vervolgonderzoek te gaan doen in China. Dat zou zich ook moeten richten op markten en laboratoria in het gebied waar het virus eind 2019 voor het eerst werd vastgesteld.

Het team met Koopmans stelde eerder het niet erg waarschijnlijk te vinden dat het virus uit een lab komt. Toch nemen onder meer de Verenigde Staten dat scenario wel degelijk serieus. President Joe Biden heeft zijn inlichtingendiensten aangespoord dat goed uit te zoeken.

China heeft in het verleden al opgeroepen het onderzoek naar de herkomst van het virus niet te „politiseren” en gaf donderdag tegengas. Een groep prominente Chinese experts beklemtoonde in Peking dat de theorie dat het virus uit een laboratorium komt „extreem onmogelijk” is.

Onderzoeker Liang Wannian, die heeft samengewerkt met het team van Koopmans, zei dat het lab bij Wuhan waar veel aandacht naar uitgaat „nooit beschikte over het virus.” Hij zei ook geen reden te zien om nog meer middelen vrij te maken om daar onderzoek naar te doen.

Onderminister Zeng concludeerde op zijn beurt dat het „plan voor de tweede fase van de herkomststudie taalgebruik bevat dat de wetenschap of gezond verstand niet respecteert.” Hij beklemtoonde dat zijn land niet zal meedoen aan zo’n plan.

07.02 - Peruaanse zorgwerkers vast die coronapatiënten lieten betalen voor ziekenhuisbed

De autoriteiten in Peru hebben woensdag negen zorgmedewerkers gearresteerd die ernstig zieke coronapatiënten duizenden dollars lieten betalen voor een ziekenhuisbed in een openbaar ziekenhuis tijdens de pandemie.

De Peruaanse officier van justitie, Reynaldo Abia, vertelde dat de beheerder van het openbare ziekenhuis Guillermo Almenara Irigoyen in hoofdstad Lima één van de gearresteerden is.

De fraude kwam aan het licht nadat een man, wiens broer in ruil voor een bedrag van 82.000 Peruviaanse sol (ruim 17.600 euro) werd opgenomen in het ziekenhuis, zijn beklag deed bij de politie.

De Peruaanse minister van Volksgezondheid, Óscar Ugarte, vertelde journalisten dat er forse straffen uitgedeeld zullen worden. „Dit is volkomen verwerpelijk”, zei hij in een reactie op de arrestaties. „We kunnen niet onderhandelen met mensenlevens.”

De coronapandemie heeft in Peru al voor meerdere corruptieschandalen gezorgd, zo diende de vorige minister van Volksgezondheid zijn ontslag in nadat duidelijk werd dat sommige topfunctionarissen onterecht voorrang kregen bij een vaccinatie.

06.40 - Nederland waarschijnlijk nog roder op coronakaart van Europa

Nederland wordt donderdag hoogstwaarschijnlijk een nog rodere vlek op de kaart van coronagevallen in Europa. De provincie Groningen is momenteel donkerrood, het hoogst mogelijke niveau, en de andere provincies zijn rood. Maar provincies als Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel gaan mogelijk ook naar donkerrood.

De coronakaart wordt wekelijks gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Het aantal nieuwe gevallen in Nederland stijgt nog, ook al is dat afgelopen week minder snel dan de week ervoor.

Spanje, Portugal, Cyprus en Luxemburg zijn ook helemaal rood. De rest van Europa is groen, met hier en daar wat oranje gebieden. Dat betekent dat de corona-uitbraak er momenteel redelijk onder controle is. Voor die landen kunnen Nederlandse toeristen een gevaar zijn, omdat ze de erg besmettelijke deltavariant van het coronavirus kunnen invoeren.

Ⓒ ANP

De nieuwe coronakaart kan voor die landen aanleiding zijn de toegangsregels voor Nederlanders aan te scherpen. Zo geldt Nederland sinds vorige week als een risicogebied voor Duitsland. Berlijn zou Nederland deze week nog een stapje hoger kunnen zetten, in de groep van ’Hochinzidenzgebiete’. Dat zijn plekken waar het coronavirus veel voorkomt. In die categorie zitten bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië, Portugal en Suriname. Als Nederland die status ook krijgt, moeten vakantiegangers al aan de grens met Duitsland een bewijs van een negatieve uitslag van een coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien voordat ze überhaupt het land in komen.

Volgens minister Hugo de Jonge en het RIVM is het aantal positieve tests de laatste paar dagen aan het stabiliseren en zou het in de komende week kunnen beginnen te dalen. Als dat zo is, zou Nederland over drie of vier weken terug naar oranje of groen kunnen gaan op de Europese coronakaart. Dan worden de regels voor vakantiegangers misschien ook versoepeld.