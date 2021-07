LIVE | Nederland waarschijnlijk nog roder op coronakaart van Europa

Donkerrood op Europese coronakaart: wat betekent dit voor onze vakantie?

06.40 - Nederland waarschijnlijk nog roder op coronakaart van Europa

Nederland wordt donderdag hoogstwaarschijnlijk een nog rodere vlek op de kaart van coronagevallen in Europa. De provincie Groningen is momenteel donkerrood, het hoogst mogelijke niveau, en de andere provincies zijn rood. Maar provincies als Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel gaan mogelijk ook naar donkerrood.

De coronakaart wordt wekelijks gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Het aantal nieuwe gevallen in Nederland stijgt nog, ook al is dat afgelopen week minder snel dan de week ervoor.

Spanje, Portugal, Cyprus en Luxemburg zijn ook helemaal rood. De rest van Europa is groen, met hier en daar wat oranje gebieden. Dat betekent dat de corona-uitbraak er momenteel redelijk onder controle is. Voor die landen kunnen Nederlandse toeristen een gevaar zijn, omdat ze de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus kunnen invoeren.

De nieuwe coronakaart kan voor die landen aanleiding zijn de toegangsregels voor Nederlanders aan te scherpen. Zo geldt Nederland sinds vorige week als een risicogebied voor Duitsland. Berlijn zou Nederland deze week nog een stapje hoger kunnen zetten, in de groep van ’Hochinzidenzgebiete’. Dat zijn plekken waar het coronavirus veel voorkomt. In die categorie zitten bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië, Portugal en Suriname. Als Nederland die status ook krijgt, moeten vakantiegangers al aan de grens met Duitsland een bewijs van een negatieve uitslag van een coronatest of een vaccinatiebewijs laten zien voordat ze überhaupt het land in komen.

Volgens minister Hugo de Jonge en het RIVM is het aantal positieve tests de laatste paar dagen aan het stabiliseren en zou het in de komende week kunnen beginnen te dalen. Als dat zo is, zou Nederland over drie of vier weken terug naar oranje of groen kunnen gaan op de Europese coronakaart. Dan worden de regels voor vakantiegangers misschien ook versoepeld.