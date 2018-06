Koninklijk gezin naar Argentinië voor begrafenis

Wanneer ze vliegen, wordt niet bekendgemaakt. De uitvaart heeft een besloten karakter.

De koning komt bijtijds terug voor de staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen. De koningin is hier niet bij. Het is niet duidelijk of Máxima op dat moment nog in Argentinië zal zijn bij haar familie.

Bekijk ook: Zo hecht was Máxima met haar zus

Bekijk ook: Máxima zegt publieke optredens af