Rijkswaterstaat: aantal snelwegwandelaars weer toegenomen

Een wegafsluiting op de A12 na een fatale aanrijding van een man. Archieffoto. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Opnieuw is het aantal snelwegwandelaars in Nederland toegenomen. Dat meldt Rijkswaterstaat dinsdag. Vorig jaar werden 3877 wandelaars op en naast de snelweg geregistreerd, terwijl het in 2018 nog ging om 3177 meldingen. Sinds 2014 neemt het aantal snelwegwandelaars explosief toe. In dat jaar telde Rijkswaterstaat 1396 wandelaars.