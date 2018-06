In Nederland en Europa kenden we hem nog niet, maar in de VS heeft hij al een lange carrière achter de rug: de Lexus ES 300h. Hier vervangt de bijna vijf meter lange sedan met voorwielaandrijving de GS, die na 25 jaar afzwaait. Is deze hybride een aanwinst en een alternatief voor de gevestigde orde van Audi, BMW en Mercedes-Benz? Jaco Bijlsma zocht het uit.