Noodbevel wegens rellen Kanaleneiland

Personen die de maatregel aan de laars lappen, kunnen worden aangehouden.

Kanaleneiland wordt al enkele dagen geteisterd door overlast. Zaterdagavond gooiden jongeren in Overvecht met stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s naar de politie. Burgemeester Den Oudsten keerde wegens de onrust in zijn stad eerder terug van zijn vakantie. Vrijdagavond was het ook raak. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de autoriteiten bezig.