WHO: aantal besmettingen met coronavirus stabiliseert

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

GENÈVE - Het aantal nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus in China is „aan het stabiliseren”, signaleert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat vindt de organisatie positief, maar het is volgens de WHO te vroeg om te kunnen zeggen hoe de verspreiding van het virus zich verder zal ontwikkelen.