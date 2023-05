Alcoholverbod tijdens huldiging Feyenoord maandag in Rotterdam

Fans van Feyenoord verwachten dat hun club zondag wint van Go Ahead Eagles. In dat geval is Feyenoord landskampioen.

In het centrum van Rotterdam geldt maandag dan sowieso een alcoholverbod buiten de terrassen, zegt de woordvoerster. Het kampioensfeest verandert daar niks aan. Bij de entree van het huldigingsgebied wordt gecontroleerd of bezoekers geen bier, wijn of andere soorten alcohol bij zich hebben. Flessen en blikjes drank worden in beslag genomen. Betrapte bezoekers krijgen volgens haar geen boete.

Ook de politie verwacht dat veel mensen afkomen op de huldiging. De Rotterdamse politie zet zondag en maandag vele honderden mensen in om het kampioensfeest van Feyenoord in goede banen te leiden. De huldiging zal op het stadhuis aan de Coolsingel zijn als de club uit Rotterdam kampioen wordt. De huldiging begint om 12.00 uur, supporters kunnen al terecht op de Coolsingel vanaf 09.00 uur.

In de stad rijden meer metro’s tussen 09.00 uur en 16.00 uur, zei vervoerder RET eerder. Omdat het centrum die dag afgesloten is, moeten reizigers rekening houden met omleidingen rond de Coolsingel en het Hofplein.

De NS zet maandag meer en langere treinen in rond Rotterdam. De spoorvervoerder denkt veel voetbalsupporters te vervoeren als Feyenoord maandag wordt gehuldigd en adviseert reizigers die dag niet de trein naar Rotterdam te nemen als ze niet naar de huldiging gaan.