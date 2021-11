Intocht Sinterklaas in Amsterdam gaat in aangepaste vorm door

Kopieer naar clipboard

Sinterklaas en de pieten komen aan bij het Scheepvaartmuseum. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De intocht van Sinterklaas in Amsterdam, dit jaar voor het eerst via de grachten, kan zondag in aangepaste vorm doorgaan. Dat laat de Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA) weten na overleg met burgemeester Femke Halsema. Op andere plekken ging al wel een coronastreep door het kinderfeest.