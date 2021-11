Ook intocht van sint in Edam en Volendam afgeblazen

Ook andere gemeenten, waaronder Utrecht en Boxmeer, hebben al een streep door de intocht van de goedheiligman gezet.

„De vrijdag afgekondigde maatregelen zijn bijna even streng als die van verleden jaar en stellen de Sinterklaascomités in Edam en in Volendam voor bijna exact dezelfde problemen die in 2020 onoplosbaar waren. Dat evenementen maar tot 18.00 uur mogen duren, en vooral de verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter zorgt voor problemen”, melden de sinterklaascomités. Komende week voeren ze overleg over hoe er een alternatief kan worden gevonden voor de geschrapte intochten.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had eerder aangekondigd te demonstreren bij de sinterklaasintocht in Volendam. Bij de gemeente Edam-Volendam zijn honderd actievoerders aangemeld, die het niet eens zijn met de zwarte kleur van de pieten in het vissersdorp. Of de demonstratie ook wordt afgelast, is nog onduidelijk.

De intocht van Sinterklaas in Amsterdam, dit jaar voor het eerst via de grachten, kan zondag in aangepaste vorm doorgaan. Dat laat de Stichting Sinterklaas in Amsterdam (SSIA) weten na overleg met burgemeester Femke Halsema. Op andere plekken ging al wel een coronastreep door het kinderfeest.

„Het is een doorstroomevenement in de buitenlucht, dat voornamelijk voor de doelgroep van kinderen is die niet tot de risicogroepen behoren. Hierdoor blijven de risico’s beheersbaar”, meldt de organisator. „Pieten die strooigoed uitdelen zullen de drukke stukken mijden en Sinterklaas zal op die drukke stukken sneller gaan varen.”

’Ontvangst voor genodigden’

De stoomboot met de goedheiligman vaart zondag vanaf 10.00 uur via de Amstel de Prinsengracht op. Vanaf de Herengracht keert de boot terug naar de Amstel, om vanaf daar naar de traditionele aankomst bij het Scheepvaartmuseum te varen. Daar is een ontvangst voor genodigden.

„Op deze manier kunnen de sint en pieten, ondanks de beperkingen, toch op feestelijke en waardige wijze worden ontvangen in de hoofdstad”, aldus de SSIA. De gemeente Amsterdam meldt dat er publiek aanwezig mag zijn bij de sinterklaasintocht. Mensen die langs de vaarroute staan om Sinterklaas te verwelkomen hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen, maar de SSIA adviseert mensen met klem om de corona-adviezen te volgen.