Opgepakte relschopper (17) droeg enkelband

Agenten hebben een groep jongemannen bijeengedreven op de Oranjerivierdreef in Overvecht. Ⓒ Michiel Beers

Utrecht - De politie heeft woensdagavond in Utrecht een relschopper opgepakt die ondanks een enkelband doodleuk zou hebben deelgenomen aan onlusten in de stad. Het gaat om een lastpak van 17 jaar uit de wijk Kanaleneiland die vaker met de politie in aanraking is geweest.