Segers: coalitie met Forum niet geloofwaardig

In NRC zegt de directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie dat hij anders is gaan denken over samenwerking met FvD. Beekers: „Ik dacht ooit ook dat er een dam moest worden opgeworpen. Nu denk ik: kun je dat zomaar doen tegen zo’n hele groep kiezers? We moeten oppassen met redeneren vanuit een soort besmettingsgevaar. Onze democratische hoop is dat we problemen die gewelddadig kunnen worden opgelost, juist vreedzaam beslechten. Dan moet je iedereen erbij betrekken.”

Scherpe analyses

Hij vindt wel dat Baudet soms de grenzen op zoekt. Tegelijkertijd stelt de CU-denker dat Baudet soms ’scherpe analyses’ heeft. De positieve opstelling van slecht bij de ChristenUnie-top. In een verklaring maakt partijleider Segers duidelijk dat de kans op samenwerking minimaal is.

Segers stelt dat FvD de rechtstaat ondermijnt, wetenschap voortdurend in twijfel trekt en dat Baudet onvoldoende afstand houdt tot racisme. Segers: „Het spreekt voor zich dat je heel goed moet luisteren naar de stem van alle kiezers, ook van hen die op populistische partijen stemmen. Maar uiteindelijk moeten we die zorgen voorzien van een eigen, christelijk-sociaal antwoord. Dat wil dus ook niet zeggen dat je met iedere partij móet samenwerken in een coalitie. Ik zie het momenteel niet gebeuren.”

Hij benadrukt dat de ChristenUnie op voorhand geen partijen wil uitsluiten. „Ik zal dat ook nu principieel niet doen”, zegt de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij stelt dat er veel moet veranderen bij FvD en dat Baudet moet terug komen op bepaalde uitspraken voor er gesproken kan worden over samenwerking in een coalitie. „Dan zou er zo veel moeten veranderen dat je op dit moment moet zeggen: een coalitie met Forum is niet realistisch.”