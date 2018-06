Tbs’er filmt eigen uitbraak

Ⓒ De Telegraaf

OOSTRUM - Een patiënt van tbs-kliniek de Rooyse Wissel in het Limburgse Oostrum is erin geslaagd uit zijn eigen kamer te ontsnappen en dat ook nog eens te filmen met zijn mobiele telefoon, om aan te tonen dat de veiligheid in de instelling niet deugt (zie video hieronder).