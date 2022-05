Drukste avondspits van het jaar vanwege Hemelvaart: meer dan 1000 kilometer file

Door Hemelvaart begint het lange weekend voor veel mensen al op woensdag, meldde de ANWB eerder al. Veel Nederlanders stappen vroeg in de auto om naar hun vakantiebestemming te gaan.

Vooral in het zuiden van het land staan files, zoals op de A2 richting Maastricht. Ook in het oosten van het land is het „aansluiten”, aldus Rijkswaterstaat. „Zo kom je op de A12 in de file richting de Duitse grens.” Verder is er ruim een uur vertraging op de A27 bij Huizen vanwege een ongeluk.

De ANWB verwacht het hoogtepunt van de files rond 17.30 uur. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer. Dat was vlak voor de meivakantie.