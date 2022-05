’40 km file tussen Maarssen en Zaltbommel’ Woensdag drukste avondspits van het jaar vanwege Hemelvaart: meer dan 1000 kilometer file

De situatie op de Nederlandse wegen rond 17.00 uur. Ⓒ ANWB

AMSTERDAM - Met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer verdeeld over 190 files was het woensdagavond de drukste avondspits van het jaar, meldt de ANWB. Daarmee is het aantal files rondom Hemelvaart vergelijkbaar met voor corona. In 2019 stond er in het hemelvaartweekend 1028 kilometer file. Het vorige record van dit jaar stond op 785 kilometer. Dat was vlak voor de meivakantie.