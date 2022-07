Zelden zo’n droge zomer gezien: kan de natuur het aan?

Premium Binnenland

Katten in het verdomhoekje: ’Poes een invasieve exoot noemen is een vorm van fantasie’

Een man laat z’n hond – aangelijnd – uit aan de rand van een bos. Het dier poept op een plek waar ook reigers, hazen en reeën hun behoefte doen. ’Zakje!’ schreeuwt een fietser over een afstand van tien meter. ’Wat zegt u?’ vraagt het hondenbaasje. ’Wilt u een zakje? Om in te blazen? Heeft u last van...