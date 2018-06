Rode Kruis haalt medewerkers terug uit Jemen

In Jemen woedt al jaren een bloedig conflict dat aan zeker 10.000 mensen het leven heeft gekost. Het vertrek van de medewerkers heeft volgens de hulporganisatie grote gevolgen voor een aantal humanitaire activiteiten. Het gaat onder meer om medische hulpverlening, bezoeken aan gevangenen, schoonwaterprojecten en voedselhulp.

Het ICRC vraagt alle bij het conflict betrokken partijen om met „concrete” garanties te komen, zodat het actief kan blijven in het land. „De veiligheid van onze medewerkers, die worden geïntimideerd door partijen in het conflict, is een absolute voorwaarde voor onze aanwezigheid en werkzaamheden in Jemen.”