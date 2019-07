De eikenprocessierups betreedt het wereldtoneel

Ⓒ ANP

WAGENINGEN - De website Processierups.nu trekt belangstelling uit de hele wereld. Sinds de site begin juli in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de lucht inging, is er vanuit 109 landen op geklikt. Meest bezochte onderwerp is de vraag of het veilig is om onder besmette bomen te fietsen of te picknicken, meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups donderdag.