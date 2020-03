Bootramp in Brazilië: bijna 20 doden en tientallen vermisten

Een overlevende zegt dat de veerboot Anna Karoline III zaterdag in de problemen raakte toen een ander vaartuig langszij kwam. Plots schreeuwde iemand „het zinkt” en begon de boot te kantelen, zei de vrouw tegen nieuwssite G1.

De passagier kon met haar echtgenoot en 11-jarige zoon ontkomen door een raam. „Het leek wel iets uit een film”, vertelde ze. Het gezin belandde in het water en werd gered door de bemanning van de andere boot.

De veerboot was vrijdag vertrokken uit Macapá, de hoofdstad van de aan Suriname grenzende deelstaat Amapá. De eindbestemming was Santarém in de deelstaat Pará. Het zou negen uur hebben geduurd voordat reddingshelikopters de afgelegen rampplek wisten te bereiken.