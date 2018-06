Brabant gebukt onder onweer: pret en overlast

Lokaal is er in de zuidelijke provincies veel wateroverlast, zo blijkt ook uit berichten op sociale media. „De straat staat blank”, schrijft iemand. Een ander heeft inmiddels een lekkend dak.

’s Middags kreeg Limburg al de volle laag, en voor vanavond is opnieuw code geel afgekondigd door het KNMI. „Het was exact 30 graden in Arcen, vlakbij Venlo”, zo schrijft Weerplaza over de middagbui. „Toen kwam het onweer... Het kwik daalde naar 20 graden.”

Overigens valt de wateroverlast nog mee in vergelijking met het Duitse Ruhrgebied, zo blijkt uit de radarbeelden. Of die buien daadwerkelijk de Nederlandse grens zullen bereiken, is vooralsnog onzeker.