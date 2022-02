Podcast met Wierd Duk ‘Onder Trump waagde Poetin zich niet aan dit soort avonturen’

Kopieer naar clipboard

Mary Kissel zat in het centrum van de Amerikaanse macht als belangrijkste adviseur van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, tijdens het presidentschap van Donald Trump. Kissel, voormalig journalist voor de Wall Street Journal, is insider in de wandelgangen van de Amerikaanse buitenlandpolitiek, met speciale belangstelling voor China en Azië. Zij waarschuwt voor de ondermijnende invloed in het Westen van communistisch China, Vladimir Poetins Rusland en Iran. In deze extra aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’ gaat Kissel dieper in op de crisis rond Oekraïne, die in haar ogen wel eens van beslissende betekenis kan zijn voor de manier waarop de Verenigde Staten en Amerika’s bondgenoten omgaan met autocratische leiders. ,,Het democratische Westen moet geen duimbreed toegeven aan anti-democratische, criminele regimes.”