De lekkere schilderijen van Wayne Thiebaud

Museumdirecteur Suzanne Swarts is al sinds haar zestiende verliefd op het smakelijke werk van Wayne Thiebaud. Ⓒ Serge Ligtenberg

Wassenaar - Om van te watertanden, zo lekker schildert Wayne Thiebaud. Met smeuïge verfstreken etaleert de Amerikaan lolly’s, ijshoorns en taartjes op zijn doeken. Museum Voorlinden is veranderd in een groot luilekkerland. Als het mogelijk was, zou je het liefste stiekem met je vinger een toefje slagroom van de schilderijen af snoepen. Dit is de perfecte zomerexpositie voor zoetekauwen.