NAVO juicht: Duitsland trekt knip voor defensie

Duitsland belooft vanaf 2025 1,5 procent van z’n economische omvang aan de krijgsmacht te spenderen. Dat is nog altijd ver verwijderd van het doel van 2 procent dat de NAVO-landen op een top in 2014 met elkaar afspraken. Vooral de Amerikanen maken een groot punt van achterblijvende defensiebudgetten bij veel Europese landen en ook Canada.

Duitsland komt van ver. Lang schommelde het land rond de 1,2 procent, komend jaar zal het 1,3 procent spenderen. In absolute getallen betekent het dat er volgend jaar drie miljard euro bijkomt tot een totaal van 41,5 miljard euro.

Pompeo pleasen

De hoop is dat door nu alvast een nog verdere stijging tot 1,5 procent te beloven de Amerikanen gunstig gestemd zullen worden. Duitsland kreeg er recent nog van langs van de toen kersverse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo vanwege het verzaken op defensiegebied.

Over iets meer dan een maand komen de leiders van 29 NAVO-landen naar Brussel voor een top en Trump zal van het geld zeker een punt maken. De Republikein heeft het sowieso op Duitsland voorzien vanwege de in Amerikaans nadeel uitslaande handelsbalans. Zijn relatie met bondskanselier Merkel is ronduit stroef.

Nederland

Nu Duitsland voorzichtig meer geld gaat uittrekken, zal Nederland nog wat verder wegzakken in de NAVO-lijstjes. Nederland schommelt rond de 1,3 maar dit percentage zal nog wat terugzakken omdat de economie hard groeit en de defensie-uitgaven niet even hard meestijgen.

Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) ligt er bovenop de 5 miljard euro die er deze kabinetsperiode al bijkomt voorlopig niks in het verschiet. „Dit is waar we het nu mee moeten doen, zegt de CDA-bewindsvrouw.

’Extra concrete stappen’

Ze stelt dat er mogelijk vanaf 2020 wel nog extra ruimte kan worden gevonden. Voor de Amerikanen is het vooralsnog allemaal te weinig, realiseert ze zich. „Ze vinden dat we extra concrete stappen moeten zetten.”